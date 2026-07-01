Stillitani assolto. I difensori: «Il fatto non sussiste, oggi è stata resa giustizia»

LA NOTA

Riceviamo e pubblichiamo

«Gli avvocati Vincenzo Comi e Vincenzo Gennaro, difensori dell’On. Stillitani Francescantonio nel processo Olimpo (Vibo) oggi assolto perché il fatto non sussiste: con la sentenza assolutoria di oggi il tribunale ha riconosciuto l’insussistenza delle imputazioni in un processo che per l’avvocato Stillitani è stato un ingiustificato calvario umano. Ha subito una misura cautelare annullata dal riesame per mancanza di indizi ed al momento dell’arresto ha avuto un infarto e si porta dietro ancora i postumi di una malattia frutto di un trauma per una accusa ingiusta. Il risultato non ha bisogno di commenti. Ci auguriamo oggi si interrompa questa catena di accuse per restituire ad una persona per bene la tranquillità che merita».

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