Giuliano Palma ed Enzo Avitabile arricchiscono l’offerta artistica del Festival delle Invasioni a Cosenza

il programma

COSENZA Si sta gradualmente completando il mosaico degli artisti che accenderanno l’edizione 2026 del Festival delle Invasioni. Dopo il primo “colpo” messo a segno dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, con l’annuncio del concerto di chiusura di Invasioni 2026, affidato all’estro e all’energia di Serena Brancale, altri due nomi della musica live infiammano l’attesa del collaudato festival dell’estate cosentina. Si tratta di Giuliano Palma il cui concerto è previsto per il 24 luglio, e di Enzo Avitabile che salirà sul palco di Invasioni la sera del 27 luglio. Come è avvenuto per Serena Brancale, a dare l’annuncio dei due appuntamenti è, insieme al Sindaco Franz Caruso, il consigliere delegato agli eventi, Francesco Turco, che, d’intesa con il settore Cultura del Comune di Cosenza, sta perfezionando l’organizzazione del festival e dando concretezza al cartellone la cui presentazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni. I due appuntamenti già definiti, oltre al concerto di chiusura, saranno all’insegna della contaminazione e del ritmo.

Venerdì 24 luglio Giuliano Palma sarà protagonista di un imperdibile concerto in Piazza XV Marzo tra sonorità ska, rocksteady e soul, riproponendo – e non poteva essere diversamente – anche i successi che hanno segnato la sua attività artistica. Considerato una delle voci più intense e riconoscibili del panorama italiano, proprio per il suo inconfondibile stile, Giuliano Palma vanta una carriera straordinaria: prima come frontman dei Casino Royale, band pioniera del sound alternativo in Italia, e poi alla guida dei Bluebeaters. Il cantautore e musicista è pronto a far scatenare il pubblico cosentino con la sua travolgente energia e il suo inconfondibile sound. Una platea, quella Di Invasioni, già mentalmente disposta a riascoltare le celebri cover di “Messico e Nuvole”, “Se ne dicon di parole”, “Tutta mia la città”, “Testarda io”.

Attesa spasmodica anche per la serata del 27 luglio quando sul palco di Invasioni salirà Enzo Avitabile (foto qui sopra), accompagnato dal ritmo frenetico dei Bottari. Un nuovo appuntamento tra culture, radici popolari, linguaggi globali e contaminazioni sonore con un artista che da sempre diffonde il dialogo di pace tra i popoli. Avitabile, tra i più celebri esponenti della world music, guiderà il pubblico in un viaggio che unisce tradizione e contemporaneità, in cui diverse sonorità si incontrano in un vero e proprio “suono di comunità”.

Il musicista, cantautore e compositore partenopeo, porterà ad Invasioni il suo forte messaggio sociale: una musica che si schiera dalla parte degli “ultimi” del mondo, promuovendo la convivenza pacifica e l’interculturalità. Non mancheranno i ritmi ancestrali che dialogano con il soul, la black music e i suoi storici brani capaci di far muovere e riflettere intere generazioni. Avitabile arriverà a Cosenza, fresco della laurea honoris causa in Lingue e Comunicazione interculturale in Area Euromediterranea, conferitagli dall’Università “L’Orientale” di Napoli. Un riconoscimento che valorizza il suo percorso artistico che negli anni ha intrecciato tradizioni musicali, lingue e culture diverse. Oltremodo significative le collaborazioni durante la sua carriera accanto a numerosi artisti, da James Brown a Tina Turner, da Giorgia ad Amal Murkus. Proponendo la musica di Enzo Avitabile, Invasioni si conferma uno spazio aperto all’incontro tra culture, suoni e visioni artistiche in cui le diverse identità si incontrano, si trasformano e si raccontano proprio attraverso il linguaggio universale della musica.