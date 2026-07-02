Il giovane medico torna in Calabria: «Pensavo di aver chiuso con la mia terra, ora vedo miglioramenti» – VIDEO

IL MESSAGGIO

«Ho deciso di tornare in Calabria perché sentivo la necessità». Comincia così il racconto di Mattia Madeo, giovane medico calabrese laureato da poco all’Università di Parma, protagonista di un reel pubblicato sui social dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Pensavo di aver chiuso i rapporti con la mia terra», spiega Madeo, raccontando un percorso personale segnato da «esperienze poco piacevoli» e poi cambiato anche grazie all’incontro con il professore Bruni durante l’emergenza botulino. «Mi ha risposto con grande entusiasmo e grande disponibilità», dice il giovane medico, da cui è nata una collaborazione in ambito ospedaliero.

Madeo guarda ora alla Calabria come a una possibilità concreta di crescita professionale: il 21 luglio parteciperà al concorso per la scuola di specializzazione e concorrerà «esclusivamente» per la sede interateneo dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. «Nella sanità calabrese ho trovato dei grossi miglioramenti», afferma, parlando di «personale attento alla persona, attento alla cura, attento alla ricerca» e di «una rianimazione aperta». Poi l’appello ai colleghi calabresi che oggi vivono o lavorano al Centro-Nord: «Entrare in Calabria per valorizzare questo territorio sottovalutato». Perché, conclude, «c’è tanto lavoro da fare ancora, però siamo nella direzione giusta». (redazione@corrierecal.it)

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