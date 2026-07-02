Non solo Liberali: Favasuli infiamma il mercato, il Catanzaro verso un’altra maxi operazione

talenti giallorossi

CATANZARO Non c’è soltanto Mattia Liberali al centro del mercato del Catanzaro. Mentre resta ormai definito l’accordo che porterà il talento giallorosso al Como, in attesa soltanto dell’ufficialità, un altro gioiello della scuderia del patron Floriano Noto continua ad attirare le attenzioni dei principali club di Serie A. Stiamo parlando ovviamente di Costantino Favasuli, protagonista di una stagione straordinaria con le Aquile e sempre più vicino al salto nella massima serie.

Da settimane il nome dell’esterno classe 2004 è sul taccuino di diverse società. Roma, Napoli, Atalanta e Sassuolo hanno seguito con attenzione la sua crescita, con il club emiliano che potrebbe offrirgli la possibilità di ritrovare Alberto Aquilani, l’allenatore che ne ha accompagnato il percorso in giallorosso. Nelle ultime ore, però, sembra essere il Cagliari ad aver rotto gli indugi.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù avrebbe compiuto i passi più importanti per assicurarsi Favasuli, individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Palestra. L’Atalanta, dopo aver incassato circa 60 milioni di euro dalla cessione dell’esterno al Chelsea, aveva individuato nel giocatore del Catanzaro un esterno su cui puntare, ma il Cagliari (che cerca proprio un sostituto di Palestra, lo scorso anno in prestito dall’Atalanta) appare oggi in vantaggio anche grazie alla prospettiva di garantirgli un posto da titolare fin da subito.

Del resto, la stagione disputata da Favasuli parla da sola. Quarantuno presenze, due gol e nove assist in tutte le competizioni, numeri che certificano il suo impatto nella splendida cavalcata del Catanzaro fino alla finale playoff di Serie B. Prestazioni che gli sono valse anche la prima convocazione in Nazionale maggiore, culminata con l’esordio da titolare nelle amichevoli disputate lo scorso giugno agli ordini di Silvio Baldini.

La valutazione del suo cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Un investimento importante, ma in linea con la crescita mostrata dal calciatore nell’ultima stagione. Resta però un dettaglio non secondario: nell’accordo con cui il Catanzaro lo ha prelevato dalla Fiorentina la scorsa estate è stata inserita una clausola che riconosce al club viola il 50% dell’eventuale futura rivendita. Per il Catanzaro, però, una sua cessione rappresenterebbe l’ennesima conferma della capacità del club di valorizzare giovani di prospettiva e, soprattutto, garantirebbe risorse economiche preziose da reinvestire sul mercato per allestire una squadra ancora più competitiva nella rincorsa alla Serie A. (redazione@corrierecal.it)

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