Reggina, il saluto di Torrisi: «Reggio merita altre categorie». Ora l’attesa è per il nuovo corso targato Lotito

casa amaranto

REGGIO CALABRIA Si chiude con un messaggio carico di gratitudine l’esperienza di Alfio Torrisi sulla panchina della Reggina. L’ormai ex tecnico amaranto ha affidato ai propri canali social il saluto alla città, alla società e ai tifosi, ripercorrendo una stagione vissuta con intensità e conclusa senza il traguardo sperato. Questo il messaggio integrale pubblicato dall’allenatore: «Ciao Reggina, è stato un viaggio intenso, a tratti difficile, ma entusiasmante. C’è stato un momento quando tutti abbiamo sognato qualcosa di grande, ma alla fine di una strepitosa rincorsa non siamo riusciti a coronarlo. Grazie a tutte le persone con cui ho condiviso questo percorso. Grazie ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Reggio merita altre categorie, vi auguro davvero il meglio. Grazie Reggio, Grazie Reggina».

Parole che chiudono ufficialmente un capitolo e aprono una nuova fase per il club amaranto, chiamato ora a programmare il futuro sotto la guida della nuova proprietà di Claudio Lotito.

L’attenzione della piazza è concentrata sulle prime mosse della nuova dirigenza. Prima di tutto sarà necessario definire l’organigramma societario e lo staff tecnico, passaggi considerati fondamentali per avviare la pianificazione della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la panchina c’è quello di Mimmo Toscano, che potrebbe fare ritorno a Reggio Calabria. Per il tecnico sarebbe un nuovo capitolo della sua storia in amaranto e, secondo le indiscrezioni, la prospettiva di allenare in Serie D rappresenterebbe un’opzione concreta soltanto per la Reggina. I primi annunci ufficiali potrebbero arrivare a breve, dando così il via al nuovo corso del club. (redazione@corrierecal.it)

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