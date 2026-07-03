Crotone, controlli della polizia al Centro di accoglienza Sant’Anna

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CROTONE La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio voluti dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, di verifica della regolarità della presenza degli stranieri sul territorio nazionale e di verifica all’interno del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di S. Anna. Nello specifico, sono stati effettuati controlli presso il CARA, predisposti dal Questore di Crotone, da parte di Personale dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato di Vibo Valentia. All’esito degli accertamenti, tre cittadini extracomunitari, due di nazionalità tunisina ed uno di nazionalità egiziana, sono stati segnalati in via amministrativa al Prefetto, in quanto trovati in possesso di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Inoltre, nel corso della settimana, l’Ufficio immigrazione ha effettuato controlli nella città di Crotone e Isola di Capo Rizzuto dove sono stati identificati circa cinquanta cittadini extracomunitari. Tale attività è volta a garantire la sicurezza del Centro di Accoglienza ed a prevenire la commissione di tale tipologia di reati da parte degli ospiti extracomunitari.

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