Narcotraffico, estorsioni e scambio di voti: il sistema “Millennium” che univa le cosche. Chieste pene fino a 20 anni – NOMI

il processo

REGGIO CALABRIA Oltre trecento anni di carcere totali, con richieste di condanna che arrivano fino a un massimo di venti anni di reclusione per i ruoli di primo piano. È questa la pesante richiesta avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nel processo con rito abbreviato nato dall’operazione “Millennium”. Le risultanze investigative dell’inchiesta hanno delineato una ‘ndrangheta capace di superare i confini regionali e di strutturarsi su scala nazionale e internazionale, esportando i propri modelli organizzativi identici a Volpiano e Buccinasco, nel Torinese e nel Milanese, e trasformando così il nord Italia in una propaggine diretta dei mandamenti jonico e tirrenico.

Per quanto riguarda il rito ordinario invece, il gup ha disposto il rinvio a giudizio per sedici imputati, per i quali la prima udienza è stata fissata per il 10 settembre davanti al Tribunale collegiale di Locri.

L’inchiesta

L’accusa ha offerto uno spaccato preciso sulle dinamiche di coordinamento tra i tre mandamenti storici – Centro, Ionico e Tirrenico – evidenziando la stabilità dei “locali” di Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco e Natile di Careri. Nonostante l’esistenza di tensioni interne e “fibrillazioni” tra le potenti consorterie dei Barbaro “Castani” di Platì e gli Alvaro di Sinopoli, l’organizzazione ha dimostrato una spiccata operatività transnazionale, concepita per la gestione sistematica del narcotraffico attraverso soggetti definiti “cerniera”, incaricati di garantire la fluidità delle operazioni tra la Calabria, il Piemonte e la Lombardia. I capi d’imputazione riflettono la pervasività di queste attività, che spaziano dall’associazione mafiosa al traffico internazionale di droga, dalle estorsioni al sequestro di persona a scopo estorsivo, fino al reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Le richieste di pena formulate dai pubblici ministeri si muovono all’interno di un range molto ampio, che parte da un minimo di 2 anni di reclusione. La pena più alta, pari appunto a venti anni di carcere, è stata chiesta per Giuseppe Barbaro, classe ’56, indicato dall’inchiesta come promotore e organizzatore con funzioni direttive sia nell’assetto unitario della ‘ndrangheta che nell’articolazione territoriale di Platì. La stessa condanna massima a venti anni è stata invocata per Rocco Rugnetta, Francesco Sciarrone e Rocco Bruno Varacalli, detto “u longu”.

Il narcotraffico dal Sudamerica

Tra le accuse ci sono quelle di far parte di un’organizzazione dedita all’importazione, trasporto, coltivazione, detenzione, acquisto e successiva cessione di cocaina, hashish e marijuana, «importando dall’estero ingenti partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina attraverso l’occultamento nei container imbarcati sulle navi provenienti dal Sudamerica (in particolare Colombia, Brasile, Panama) e curandone l’esfiltrazione dal porto di Gioia Tauro avvalendosi di squadre di operatori portuali non identificati, individuando anche nel territorio calabrese e nel resto d’Italia fonti di approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, producendo, mediante coltivazioni di canapa indiana, sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultando lo stupefacente acquistato o prodotto per la successiva rivendita, ricercando in Calabria e in altre regioni italiane soggetti interessati all’acquisto della sostanza stupefacente, incontrandoli a Sinopoli e nei paesi limitrofi, a Rosarno, a Reggio Calabria, ovvero raggiungendo i predetti nei luoghi di residenza (Campania) al fine di concordare modalità e termini economici delle cessioni di stupefacente, cedendo dietro corrispettivo di denaro notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana e cocaina trasportando lo stupefacente in tutto il territorio nazionale al fine di cederlo agli acquirenti».

Lo scambio elettorale politico-mafioso

Secondo l’impianto accusatorio, inoltre, l’organizzazione avrebbe stretto solidi «patti di scambio elettorale politico-mafioso» con i rappresentanti delle più influenti articolazioni della ’ndrangheta reggina: dai Labate ai Piromalli, passando per i Serraino, i Nirta-Strangio, fino ai Morabito e agli Alvaro.

L’obiettivo era la «stipula di ulteriori accordi integranti corruzioni elettorali con i candidati da loro sostenuti». Gli indagati, secondo l’accusa, «ponevano in essere plurimi reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l’amministrazione della giustizia». L’obiettivo era duplice: «soddisfare le esigenze dei potenziali elettori» e gratificare «chi assumeva l’impegno di procurare pacchetti di voti». L’aggravante contestata è quella di aver agito per «agevolare le attività dell’associazione mafiosa unitaria denominata ’ndrangheta», consentendo «di ottenere, per i propri affiliati e per i soggetti dagli stessi segnalati, indebite agevolazioni nella risoluzione di pratiche amministrative, corsie preferenziali nell’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, segnalazioni presso operatori pubblici e privati del settore sanitario e previdenziale, raccomandazioni ai fini del superamento di esami universitari e l’accesso al mondo del lavoro, segnalazioni presso periti nominati dall’autorità giudiziaria; tutti benefici idonei a rafforzare il prestigio e la capacità di infiltrazione sociale delle cosche».

I nomi e le richiesta

ABBATE Giuseppe Francesco: 12 anni di reclusione

ALVARO Cosimo detto “Pelliccia”: 13 anni e 4 mesi di reclusione

ALVARO Domenico detto “u trappitaru”: 12 anni di reclusione

ALVARO Giuseppe: 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione

BARBARO Giuseppe detto “u castanu”: 20 anni di reclusione

CONDELLO Vincenzo detto “cecè”: 3 anni e 8 mesi di reclusione

PILLARI Domenico: 9 anni di reclusione

RUGNETTA Rocco: 20 anni di reclusione

SCIARRONE Francesco: 20 anni di reclusione

VARACALLI Rocco Bruno detto “u longu”: 20 anni di reclusione

ALVARO Francesco cl. ’98: 9 anni e 4 mesi di reclusione

ALVARO Francesco Paolo: 4 anni di reclusione

CACCIOLA Giuseppe: 2 anni di reclusione

CARBONE Rocco: 2 anni di reclusione

FEDERICO Antonino: 8 anni, 10 mesi e 20 giorni

IANNACI Domenico: anni

LAGANA Giuseppe: 2 anni e 10 mesi

MORFEA Elio Arcangelo: 17 anni e 4 mesi di reclusione

MUIÀ Vincenzo: 5 anni di reclusione

VIOLI Giuseppe: 9 anni e 4 mesi di reclusione

ROMEO Pasquale: 9 anni e 4 mesi

RUGNETTA Vincenzo: 2 anni di reclusione

GIGLIO Vincenzo: 12 anni di reclusione

TRIPODI Pasquale: 12 anni di reclusione

ERRANTE Giuseppe: 9 anni di reclusione

ALTOMONTE Sebastiano: 12 anni di reclusione

LATELLA Davide: 8 anni di reclusione

QUATTRONE Demetrio: 4 anni di reclusione

NERI Domenico: 4 anni di reclusione

REMO Pasquale: 7 anni e 4 mesi di reclusione

FOTI Domenico: 10 anni di reclusione

BARRECA Giuseppe: 11 anni e 40 giorni di reclusione

BELLINI Marcello: 7 anni e 4 mesi di reclusione

FOTI Andrea: 10 anni di reclusione

FALLANCA Antonio: 9 anni e 4 mesi di reclusione

FOTIA Gregorio: 9 anni e 4 mesi di reclusione

TRAPANI Giuseppe: 4 anni di reclusione

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