Vibonese, altri due acquisti: Semenzin e Moisés ufficiali

mercato rossoblù

VIBO VALENTIA La Vibonese continua a muoversi con decisione sul mercato e conferma le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Il nuovo corso societario sta imprimendo un ritmo serrato alla campagna acquisti e, dopo gli arrivi di Serge Cess e Mauro Cerutti, il club rossoblù mette a segno altri due innesti, rinforzando sia il reparto offensivo che quello difensivo.

La società ha ufficializzato l’ingaggio di Gaston Semenzin, esterno offensivo italo-argentino classe 1998 nato a Córdoba. Giocatore rapido e versatile, è in grado di agire su entrambe le corsie d’attacco e porta in dote una profonda conoscenza del calcio meridionale e del girone I di Serie D, categoria nella quale ha vestito le maglie di Reggiomediterranea, Akragas, Città di Fasano, Nissa e Acireale.

Con il suo arrivo, la Vibonese aggiunge imprevedibilità e qualità al reparto offensivo, puntando su un calciatore già abituato ai ritmi e alle insidie del campionato.

Il secondo rinforzo riguarda invece la difesa. A Vibo Valentia approda Rodolfo Moisés, difensore centrale brasiliano classe 2001, in possesso anche della cittadinanza italiana. Alto 188 centimetri, si distingue per la forza fisica, il gioco aereo e le qualità nella marcatura.

Dopo il percorso di formazione in Brasile, Moisés ha proseguito la sua carriera in Italia, collezionando anche un’esperienza in Serie C con la Triestina. Un profilo giovane ma già rodato, destinato ad aumentare solidità e fisicità al pacchetto arretrato rossoblù.

Con questi due nuovi acquisti sale ulteriormente il livello di una campagna di rafforzamento che sta ridisegnando l’organico della Vibonese. La società sembra avere le idee chiare: costruire una rosa competitiva, mixando giocatori di esperienza nella categoria con profili giovani e di prospettiva, per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. (redazione@corrierecal.it)





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