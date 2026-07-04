Cannizzaro vara l’esecutivo: «Questa è la squadra del cambiamento»

la giunta di reggio calabria

REGGIO CALABRIA Il primo applauso arriva quando Francesco Cannizzaro prende la parola nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Il secondo, più lungo, accompagna la presentazione della squadra che guiderà Reggio Calabria nei prossimi cinque anni. È il giorno del nuovo esecutivo comunale, il primo vero atto politico del sindaco dopo la vittoria elettorale: una Giunta che, nelle intenzioni del primo cittadino, dovrà incarnare il doppio binario su cui intende costruire il mandato, quello della rappresentanza politica e quello delle competenze.

Uno dopo l’altro gli assessori vengono chiamati accanto al sindaco. Sullo sfondo scorrono nomi e deleghe, mentre Cannizzaro si sofferma sulle caratteristiche di ciascuno, spiegando le ragioni delle scelte che hanno portato alla composizione dell’esecutivo. Non una semplice distribuzione di incarichi, ma – nelle sue parole – «il nuovo governo della città», destinato a lavorare in stretta sinergia con il Consiglio comunale. Tra i componenti della squadra, quattro sono donne: una presenza che il sindaco rivendica come parte di un equilibrio tra rappresentanza politica, competenze e sensibilità amministrative.

La squadra, sottolinea il sindaco, non è ancora definitivamente chiusa sul piano delle responsabilità. Alcune deleghe saranno attribuite in una fase successiva anche ai consiglieri comunali, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento dell’assemblea cittadina. Per il momento Cannizzaro mantiene per sé Ambiente, Polizia Locale e Programmazione.

«Quello che avevo raccontato in campagna elettorale oggi si è concretizzato», dice il sindaco. Il concetto a cui torna più volte è quello del «primato della politica», rivendicato come criterio guida nella formazione della Giunta. «Non avrei mai rinunciato al ruolo della politica e dei partiti che hanno sostenuto questo progetto. Le persone hanno scelto i loro rappresentanti e da quel consenso nasce questa squadra».

Dietro questa impostazione c’è una scelta politica netta: la Giunta nasce prima di tutto dal risultato delle urne e dal peso delle preferenze raccolte, con la valorizzazione degli eletti e dei partiti della coalizione. Solo in un secondo momento si è aperto spazio alle competenze tecniche, inserite per rafforzare settori chiave dell’amministrazione.

È il motivo per cui il sindaco alterna profili politici e figure tecniche. A Mariagrazia Arena, magistrato ed ex presidente del Tribunale di Reggio Calabria, affida il ruolo di vicesindaca con deleghe ad Affari generali, semplificazione amministrativa, beni confiscati e rapporti istituzionali. Una scelta che, nelle intenzioni del primo cittadino, rappresenta anche un segnale di equilibrio istituzionale.

Accanto a lei, la squadra si compone di altre tre donne e diversi profili maschili che completano l’esecutivo tra esperienza politica e competenze settoriali. Ad Antonino Maiolino vanno Personale, Decentramento e Servizi demografici; a Demetrio Marino Tributi, Patrimonio ed Edilizia scolastica; a Antonino Caridi le Manutenzioni; a Filomena Iatì Attività produttive, Mercati, Istruzione, Università e Innovazione tecnologica; a Massimo Ripepi Protezione civile, Edilizia residenziale pubblica e Politiche dell’Area integrata dello Stretto.

Accanto alla componente politica, Cannizzaro rivendica con forza la presenza di figure tecniche. È il caso di Lucia Fio, chiamata a guidare Politiche sociali, Welfare e Terzo settore, e di Domenica Catalfamo, ingegnere ed ex assessore regionale, alla quale vengono affidati Grandi opere, Lavori pubblici, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Mobilità e Smart City.

Il capitolo più lungo resta quello dedicato a Marco Franchini, amministratore unico di SACAL e protagonista del rilancio del sistema aeroportuale calabrese. Cannizzaro racconta di averlo convinto personalmente a lasciare un incarico di vertice per approdare a Palazzo San Giorgio. «All’inizio pensava che scherzassi», ricorda. Poi la riflessione, il confronto e la decisione di accettare una nuova sfida. A lui vengono affidate Infrastrutture strategiche, Porto, Aeroporto e Waterfront, insieme a Turismo, Rigenerazione urbana e Decoro urbano.

«Ha già dimostrato quello che è capace di fare», afferma il sindaco, sottolineando il contributo dato al sistema aeroportuale regionale.

La composizione della Giunta è anche il risultato di un equilibrio politico maturato dopo settimane di confronto interno alla coalizione di centrodestra. Cannizzaro, però, prova a spostare subito il baricentro sulla fase operativa.

«Questa è una squadra di primo livello, dinamica e variegata – afferma –. Insieme al Consiglio comunale saprà raggiungere gli obiettivi che abbiamo raccontato durante la campagna elettorale».

A prendere la parola, a nome dell’intera Giunta, è poi la vicesindaca Mariagrazia Arena. Il suo intervento chiude idealmente la cerimonia di presentazione e restituisce la lettura interna della nuova squadra. «Intanto ribadisco il ringraziamento per la fiducia che il sindaco ha voluto accordare a me», esordisce, parlando anche a nome degli assessori di area tecnica.

Arena sottolinea il valore dell’equilibrio raggiunto nella composizione dell’esecutivo: «Una composizione equilibrata che rispetta il principio di rappresentatività espresso dal corpo elettorale, con un’iniezione di competenze tecniche, ognuna dedicata a settori specifici». Per la vicesindaca, è proprio questo mix a rappresentare il tratto distintivo della nuova fase amministrativa.

«Credo che questo insieme di competenze e rappresentatività popolare possa aprire una nuova stagione, una stagione di entusiasmo e di volontà di cambiamento», aggiunge. Poi la sintesi del metodo con cui la Giunta dice di voler lavorare: «Aderire a questo progetto ha significato per me, e credo per tutti noi, tre cose: servizio, ascolto e responsabilità».

Con la presentazione della Giunta si chiude la fase delle trattative e degli equilibri politici. Da ora in avanti, per il nuovo governo cittadino, inizia la prova più complessa: trasformare le promesse elettorali in atti concreti, in una città che attende risposte. (redazione@corrierecal.it)