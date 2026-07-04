Si conclude con successo “Scatola Sonora 2026”

IL BILANCIO

LAMEZIA TERME Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 di “Scatola Sonora – Filiera Artistico-Musicale”, il progetto organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”, sotto la direzione

artistica del M° Pietro De Fazio e la direzione della Dott.ssa M° Valentina Currenti.

L’iniziativa ha portato la musica direttamente nelle scuole attraverso un articolato programma di

concerti itineranti e attività di orientamento, con l’obiettivo di educare i giovani all’ascolto

consapevole, promuovere la cultura musicale e avvicinare gli studenti ai percorsi di alta

formazione artistica e musicale offerti dal Conservatorio. Dal 15 aprile al 27 maggio 2026 sono stati realizzati 18 appuntamenti in 10 istituzioni scolastiche delle province di Catanzaro e Cosenza, coinvolgendo oltre 3.000 studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. Protagonisti della rassegna sono stati gli allievi e i docenti del Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”, che hanno proposto concerti delle classi di oboe, flauto, violino, clarinetto, chitarra e corno, le esibizioni dell’Ottetto di Sassofoni “Saverio Arlia”, oltre alle attività dei Dipartimenti di Jazz, Musica da Camera e Canto e Teatro Musicale. Determinante per il successo della manifestazione è stata la preziosa collaborazione delle istituzioni scolastiche coinvolte, dei dirigenti scolastici e dei docenti referenti, che hanno condiviso gli obiettivi del progetto favorendo la piena partecipazione degli studenti.

Il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” rivolge un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici e ai referenti che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa:

Liceo Musicale “Campanella-Fiorentino” di Lamezia Terme – Dirigente Dott.ssa Susanna Mustari;

referente Prof. Daniele Augruso.

I.C. “Ardito-Don Bosco” di Lamezia Terme – Dirigente Dott.ssa Teresa Goffredo; referente Prof.ssa

Luana Ruberto.

I.C. “Gatti-Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme – Dirigente Dott.ssa Antonella Mungiardo;

referenti Prof. Vittorio Viscomi (Plesso Manzoni) e Prof. Francesco Servidone (Plesso Gatti).

I.C. “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme – Dirigente Dott.ssa Maria Angela Bilotti; referente

Prof.ssa Anna Russo.

I.C. “Perri-Pitagora-Don Milani” di Lamezia Terme – Dirigente Dott. Giuseppe De Vita; referente

Prof. Giuseppe Rotella.

I.C. “Falerna-Nocera Terinese-Gizzeria” – Dirigente Dott.ssa Rosaria Calabria; referente Prof.ssa

Maria Grazia Burgo.

Liceo Musicale “Lucrezia della Valle” di Cosenza – Dirigente Dott.ssa Rossana Perri; referente

Prof.ssa Sabrina Donato.

I.C. “G. Sabatini” di Borgia – Dirigente Dott.ssa Maria Luisa Lagani; referente Prof.ssa Maria Valeo.

Liceo Musicale “T. Campanella” di Belvedere Marittimo – Dirigente Dott.ssa Annina Carnevale;

referente Prof. Ercole Lattari.

I.C. “Mameli-Manzoni” di Amantea – Dirigente Dott.ssa Licia Marozzo; referente Prof. Giuseppe

Gloria.

“Scatola Sonora” si conferma un progetto di grande valore culturale e formativo, capace di

consolidare il dialogo tra il Conservatorio e il mondo della scuola, offrendo ai giovani un’esperienza

diretta di ascolto e di incontro con la musica dal vivo. L’ampia partecipazione registrata in questa edizione conferma il ruolo del Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” quale punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale sul territorio e testimonia l’importanza di una rete educativa che, attraverso la collaborazione tra istituzioni scolastiche e alta formazione artistica, contribuisce alla crescita culturale delle nuove

generazioni.