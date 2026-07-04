Tentato omicidio a Crotone, spari contro il corriere dell’hashish: nove indagati

L’INCHIESTA

CROTONE Nove persone sono indagate, a vario titolo, per tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco, favoreggiamento personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato ha notificato, su delega della Procura della Repubblica di Crotone, l’avviso di conclusione indagini nell’ambito dell’inchiesta sul tentato omicidio avvenuto nel novembre scorso in località Farina.

Gli spari in località Farina

L’indagine nasce da un episodio avvenuto la sera dell’8 novembre scorso a Crotone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un giovane di origini salernitane, arrivato in città con un carico di hashish di oltre 3 chili e mezzo suddiviso in panetti, era stato raggiunto da numerosi colpi di pistola calibro 7,65. Per quell’episodio, nel gennaio scorso, la Polizia di Stato aveva già arrestato due giovani crotonesi, ritenuti indiziati del tentato omicidio. Il provvedimento cautelare era stato eseguito al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone.

Il favoreggiamento e le nuove contestazioni

Il prosieguo dell’attività investigativa ha portato ora alla chiusura delle indagini nei confronti di nove persone. Ad alcuni degli indagati viene contestato il favoreggiamento personale: secondo l’accusa, avrebbero tentato di eludere le investigazioni favorendo gli autori del tentato omicidio. Le contestazioni, a vario titolo, riguardano anche il porto illegale di armi da fuoco e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso degli accertamenti, gli investigatori avrebbero inoltre ricostruito un’attività di spaccio sul territorio di Crotone. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni degli indagati sarebbero stati dediti alla cessione di hashish, marijuana e cocaina, con consegne organizzate previo appuntamento telefonico. L’avviso di conclusione indagini rappresenta ora il passaggio che precede le eventuali determinazioni della Procura sull’esercizio dell’azione penale. (redazione@corrierecal.it)

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