Fdi Cosenza verso il Congresso, Brutto: «Siamo tanto cresciuti, ancora vogliamo crescere»

si pensa al futuro

COSENZA «Il Congresso rappresenta un momento importante confronto e partecipazione. Una classe dirigente autorevole che vuole guidare un partito come Fratelli d’Italia non può che passare dai congressi. Noi lo abbiamo sempre fatto e sempre lo faremo. Sarà un congresso che sancirà la fine della mia presidenza, per incompatibilità con ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia Gruppo Regione Calabria. Sono stati 5 anni di militanza, rappresentanza, tesseramenti, eventi ed elezioni. Ho avuto l’onore di guidare il partito di Fdi nella provincia di Cosenza, conoscendo tante realtà straordinarie del nostro territorio. Siamo tanto cresciuti, ancora vogliamo crescere. Sarà un congresso che guarda al futuro. Un attento giornalista di un autorevole giornale calabrese ha paragonato la capacità di rinnovarsi della nostra classe dirigente ad un vivaio di calcio. Forse ha ragione. La “cantera” continua». E’ quanto scrive, in un post su Facebook, il consigliere regionale Angelo Brutto annunciando il Congresso provinciale di Cosenza di Fdi che si terrà il 18 luglio alle 11 a Rende. (redazione@corrierecal.it)

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