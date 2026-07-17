Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

viabilità locale

Palmi, aperta al traffico la nuova rotatoria sulla Statale 18 – VIDEO

L’infrastruttura permette di regolare con maggiore efficienza le manovre di ingresso e uscita in una zona nodale nella piana di Gioia Tauro

Pubblicato il: 17/07/2026 – 16:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Palmi, aperta al traffico la nuova rotatoria sulla Statale 18 – VIDEO
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

PALMI Anas ha aperto oggi al traffico la nuova rotatoria lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, in corrispondenza del km 480,500, nel territorio comunale di Palmi. L’intervento, realizzato nell’ambito del programma di potenziamento della rete stradale, è finalizzato a innalzare i livelli di sicurezza e a ottimizzare la gestione dei flussi veicolari in uno dei nodi più strategici dell’area. La nuova infrastruttura permette di regolare con maggiore efficienza le manovre di ingresso e uscita da Palmi e Gioia Tauro, riducendo i punti di conflitto e favorendo una circolazione più fluida, a beneficio dei residenti, dei pendolari e delle attività economiche del territorio. L’opera rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Anas per garantire una mobilità più sicura, efficiente e sostenibile su un’arteria di primaria importanza per la viabilità calabrese.

Argomenti
CRONACA
nuova rotatoria ss 18 palmi
rotatoria ss 18 palmi
statale tirrrena inferiore
strada statale 18
TIRRENA INFERIORE
viabilità piana gioia tauro
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Tirreno
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x