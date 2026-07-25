«Un miliardo in più per i nuovi ospedali della Calabria sono un passaggio di straordinaria importanza»

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CATANZARO «L’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sul nuovo programma di investimenti Inail per l’edilizia sanitaria rappresenta un passaggio di straordinaria importanza per il futuro della sanità calabrese e, in particolare, per Catanzaro. Si tratta di un risultato estremamente rilevante, che recepisce le richieste avanzate dal presidente Roberto Occhiuto, che conferma il positivo lavoro svolto dalla Regione e apre una prospettiva concreta di crescita per il nostro sistema sanitario. Per Catanzaro sono previsti due interventi strategici destinati a cambiare il volto dell’assistenza sanitaria regionale: 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro e 200 milioni di euro per la Cittadella della Salute, per un investimento complessivo di 500 milioni di euro. Investimenti che guardano al futuro e che consentiranno di dotare la nostra regione di strutture moderne, sicure e all’altezza delle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari. Il potenziamento del polo sanitario di Catanzaro rappresenta un tassello decisivo del più ampio percorso di ammodernamento della rete ospedaliera calabrese. Continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le fasi successive affinché questi investimenti si traducano rapidamente in cantieri e opere concrete». Lo ha affermato Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione.

Il plauso della Ferro

«L’approvazione in Conferenza Stato-Regioni dello schema di decreto che assegna le nuove risorse INAIL per l’edilizia sanitaria rappresenta una straordinaria notizia per la Calabria e conferma l’attenzione concreta che il Governo di Giorgia Meloni riserva alla nostra regione. Voglio esprimere il mio apprezzamento per lo straordinario lavoro svolto dal presidente Roberto Occhiuto, che attraverso un’intensa attività istituzionale e una costante interlocuzione con il Governo ha contribuito a conseguire un risultato di assoluto rilievo: un miliardo di euro destinato alla realizzazione di nuovi ospedali e al rafforzamento della rete sanitaria calabrese, il finanziamento più consistente assegnato a una Regione in questa tranche di risorse». Lo afferma la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. «Si tratta di un investimento senza precedenti: i 300 milioni destinati al nuovo ospedale di Catanzaro, i 200 milioni per la Cittadella della Salute di Catanzaro, i 300 milioni per il nuovo ospedale di Crotone e i 200 milioni per quello di Cosenza, testimoniano la volontà di mettere finalmente la sanità calabrese nelle condizioni di disporre di strutture moderne, sicure e adeguate ai bisogni dei cittadini». «Per quanto riguarda Catanzaro, questo provvedimento assume un significato ancora più importante. Lo schema di decreto, che recepisce il Programma di investimento per iniziative urgenti dell’Inail nel campo dell’edilizia sanitaria, conferma in modo inequivocabile ciò che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto: non è mai esistito un problema di copertura finanziaria per la realizzazione del nuovo ospedale del capoluogo, come qualcuno ha strumentalmente continuato a sostenere. Del resto, nel corso di una riunione dedicata proprio agli investimenti per l’edilizia sanitaria in Calabria, il direttore generale dell’INAIL Marcello Fiori ci aveva confermato con assoluta chiarezza che non esisteva alcun problema di disponibilità delle risorse per il nuovo ospedale di Catanzaro. Oggi quella indicazione è messa nero su bianco, con lo stanziamento di mezzo miliardo per l’edilizia sanitaria nel capoluogo. Adesso spetta alla politica assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie decisioni, individuando con chiarezza l’intervento da realizzare».

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