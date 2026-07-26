Catanzaro, il ritiro di Livigno accende anche il mercato. Pafundi aspetta il via libera dell’Udinese

la nuova fase

CATANZARO Il Catanzaro è entrato nella fase più intensa della preparazione estiva. Da ieri i giallorossi sono a Livigno, dove resteranno fino al 6 agosto per il ritiro in altura che consentirà a Giorgio Gorgone di mettere a punto condizione atletica, meccanismi di gioco e intesa di un gruppo ancora destinato a cambiare nelle prossime settimane. Proprio mentre la squadra lavora in Lombardia, infatti, il mercato continua a muoversi senza sosta.

Dopo aver salutato Simone Pontisso, trasferitosi alla Cremonese, il club sembra pronto ad accogliere Simone Pafundi dall’Udinese. Il fantasista classe 2006 di Monfalcone, da anni indicato come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano ma ancora alla ricerca della definitiva esplosione, ha scelto Catanzaro per rilanciarsi con continuità. Nelle ultime ore la stessa Udinese, su richiesta del tecnico Kosta Runjaić, ha sospeso l’operazione ma il tutto dovrebbe risolversi positivamente per i giallorossi.

Simone Pafundi

La speranza del ds Ciro Polito è che la trattativa possa concludersi nella prossima settimana. L’obiettivo di Pafundi, dopo anni non proprio positivi, è quello di ripercorrere quanto fatto da Mattia Liberali, che in giallorosso ha trovato l’ambiente ideale per mettersi in mostra. L’operazione, se andrà in porto, dovrebbe definirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, controriscatto in favore dell’Udinese e una percentuale sulla futura rivendita riservata al club friulano. Il mercato, però, è tutt’altro che chiuso. Sul fronte delle uscite continua a tenere banco la posizione di Costantino Favasuli, che piace in Serie A con il Napoli attualmente in vantaggio nella corsa al laterale. Una possibile partenza per la quale il Catanzaro si è già portato avanti, assicurandosi Antonio Candela come sostituto. Resta invece in sospeso la situazione di Marco Pompetti: il centrocampista ha chiesto la cessione, ma finora nessuna delle società interessate ha presentato un’offerta concreta in grado di sbloccare la trattativa. Per quanto riguarda gli innesti, come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, per il centrocampo resta vivo il nome di Luca Valzania, uno dei calciatori maggiormente apprezzati da Giorgio Gorgone, che lo ha già allenato nella passata stagione al Pescara. Sulla corsia mancina, invece, il Catanzaro continua a seguire Simone Giordano, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza con la Sampdoria. Due piste che potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni, mentre la società continua a lavorare per consegnare al tecnico una rosa quanto più possibile vicina a quella definitiva. Nel frattempo Gorgone potrà lavorare a Livigno con un gruppo di 29 calciatori. Tra i convocati figurano i portieri Pigliacelli, Marietta, Borrelli e Madia; in difesa Antonini, Bashi, Candela, Esteves, Favasuli, Frosinini, Postiglione, Tassoni e Verrengia; a centrocampo D’Alessandro, Di Francesco, Garnica, Petriccione, Pompetti e Franky Tchaouna; in attacco, invece, Iemmello, Pittarello, Buso, Koffi, Alesi, Arditi, Reita, Sayha Seha, Franck Tchaouna e Volpe.Durante il soggiorno in Valtellina non mancheranno i primi test per verificare i progressi della squadra. Le Aquile affronteranno il Paradiso, quindi la tradizionale amichevole in famiglia, prima di trasferirsi a Rovato per la sfida contro il Giugliano. A chiudere il programma estivo sarà il confronto con la Japan University del 6 agosto, ultimo appuntamento prima del rientro in Calabria e dell’avvicinamento agli impegni ufficiali della nuova stagione. (redazione@corrierecal.it)

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