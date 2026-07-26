Crotone, il ritiro si chiude tra addii e mercato: ora Greco aspetta rinforzi

i prossimi obiettivi

CROTONE Si è concluso ieri il ritiro estivo del Crotone, prima tappa del lavoro di Leandro Greco alla guida dei rossoblù. Un periodo utile per gettare le basi della nuova stagione, ma anche segnato da un mercato che continua a ridisegnare la rosa. La squadra, infatti, è destinata a cambiare ancora, con la società chiamata a intervenire per colmare le partenze più pesanti e consegnare al nuovo tecnico un organico competitivo.

Negli ultimi giorni il Crotone ha salutato due protagonisti della passata stagione come Niccolò Cocetta e, soprattutto, il capitano Guido Gomez, entrambi ceduti a titolo definitivo al Bari. Due operazioni che si aggiungono a quelle già perfezionate nelle settimane precedenti, con il centrocampista Vinicius Negro Di Stefano trasferitosi al Ravenna e il difensore Mattia Novella approdato alla Scafatese.

Cessioni che, almeno nell’immediato, impoveriscono il valore tecnico della squadra, ma che rientrano nel percorso di ridimensionamento annunciato da tempo dal presidente Gianni Vrenna. Le difficoltà economiche affrontate dal club, emerse già nella scorsa stagione e nella fase dell’iscrizione al campionato, hanno inevitabilmente imposto una revisione dei programmi e una politica più attenta alla sostenibilità.

L’obiettivo, adesso, oltre a respingere eventuali assalti per altri elementi della rosa – diversi rossoblù continuano a essere molto richiesti in Serie C – sarà quello di inserire elementi esperti insieme a giovani di prospettiva, in grado di garantire qualità e margini di crescita senza incidere eccessivamente sul monte ingaggi.

Tra i nomi accostati al Crotone nelle ultime ore c’è quello di Zak Ruggiero. L’esterno offensivo classe 2001, reduce dall’esperienza con l’Audace Cerignola, conosce già l’ambiente rossoblù essendo cresciuto nel settore giovanile del club. Con il Crotone ha anche esordito in Serie B nella stagione 2019-2020, prima di proseguire il proprio percorso tra Pro Sesto, Lucchese e, appunto, Cerignola. La priorità resta quella di rinforzare tutti i reparti, con particolare attenzione alla difesa e al centrocampo, i settori maggiormente interessati dalle partenze. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato