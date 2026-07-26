Petilia Policastro, dai domiciliari al carcere: arrestato per scontare una condanna definitiva

il provvedimento

PETILIA POLICASTRO I carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale Ordinario di Bari nei confronti di un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’attività è stata condotta dai militari della Stazione, che, a conclusione delle necessarie verifiche e degli adempimenti di competenza, hanno rintracciato il destinatario del provvedimento procedendo alla sua esecuzione senza criticità. L’uomo doveva espiare una pena definitiva di sei anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Ultimate le formalità di rito, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, dove sconterà la pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.L’operazione rappresenta una delle numerose attività quotidianamente svolte dai Carabinieri nell’ambito dell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, settore nel quale l’Arma assicura una costante azione di controllo del territorio e di ricerca dei destinatari di misure restrittive, garantendo il puntuale rispetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

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