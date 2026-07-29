Ance, il calabrese Roberto Rugna entra nella squadra nazionale: guiderà il Consiglio delle Regioni

l’elezione

ROMA Si completa la squadra di presidenza dell’Ance, guidata da Antonio Ciucci. Sono stati eletti infatti, nella sede dell’Associazione, i presidenti del Consiglio delle Regioni, affidato a Roberto Rugna, e del Comitato Mezzogiorno e isole, che va a Nicola Bonerba. Entrambi diventano vicepresidenti di diritto. Lo si legge in una nota dell’Associazione dei costruttori. L’imprenditore calabrese Roberto Rugna, amministratore unico di Italiana Gas di Corigliano Rossano (nel Cosentino) e presidente di Ance Calabria, assume la responsabilità dell’organo Ance che rappresenta il punto di raccordo tra i territori e l’Associazione nazionale. Tra i temi prioritari che affronterà nel suo mandato – prosegue la nota – la questione dei prezzari regionali, con la necessità di avere criteri uniformi per determinare i costi dei materiali, e le ricadute delle leggi nazionali, dal Piano casa al governo del territorio, sulle discipline regionali. L’imprenditore pugliese Nicola Bonerba, amministratore unico di Pirp Japigia srl e di Coebo srl, presidente di Ance Bari-Bat, guiderà l’organo dell’Associazione che ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare il lavoro e le peculiarità delle imprese del Sud. Tra le principali sfide la partita del post Pnrr e la spesa dei fondi strutturali, che destinano una quota maggioritaria al Mezzogiorno. L’obiettivo – si legge nella nota – sarà fare tesoro dell’esperienza maturata con il Piano per dare continuità allo sviluppo del Sud, che in questi anni è cresciuto più del resto del Paese.

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