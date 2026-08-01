Crotone, avanti con Guerra e riecco Ruggiero: ufficiali anche Stauciuc e Tordini

mercato rossoblù

CROTONE Il Crotone accelera sul mercato e aggiunge quattro nuovi tasselli alla rosa a disposizione di mister Leandro Greco. Il club ha ufficializzato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Walter Guerra, Zak Ruggiero, Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini, puntando su un mix di conferme, ritorni e nuovi profili.

Tra i nomi più significativi c’è quello di Walter Guerra, centrocampista classe 1992, che proseguirà la sua avventura in rossoblù fino al 30 giugno 2028. Dopo la stagione appena trascorsa, il calciatore ha convinto la società grazie a continuità e affidabilità. Il club lo ha descritto come un elemento capace di distinguersi «per la grande serietà e l’impegno messo in ogni singolo allenamento e in ogni gara».

Un ritorno dal sapore particolare è invece quello di Zak Ruggiero. Il classe 2001 torna a vestire la maglia del Crotone dopo essere cresciuto nel settore giovanile pitagorico e aver assaporato anche la prima squadra, con tanto di gol decisivo contro l’Arezzo in Coppa Italia nella stagione 2019-20. Per lui un contratto biennale. Dopo le esperienze maturate lontano dallo “Scida”, tra cui quelle con Trapani e Audace Cerignola, Ruggiero torna nella sua casa calcistica con un bagaglio di esperienza maggiore. «Torna finalmente a casa», sottolinea il club nel presentare il calciatore, ricordando il percorso iniziato proprio nel vivaio rossoblù. Con la formazione pugliese dell’Audace Cerignola ha collezionato 9 reti in 116 presenze, confermando una crescita costante. Nuovo volto offensivo per il Crotone è invece Bogdan Stauciuc. L’attaccante rumeno classe 2002 arriva dopo un percorso che lo ha visto crescere nel settore giovanile del Torino e mettersi in evidenza nei campionati dilettantistici. Con il Brindisi ha conquistato la promozione vincendo il campionato di Serie D, prima del salto tra i professionisti con il Trapani nella passata stagione. Anche per lui accordo biennale. Completa il poker di annunci Mattia Tordini, attaccante classe 2001, che ha compiuto 24 anni lo scorso 22 giugno. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Torino, ha esordito tra i professionisti con il Novara, prima di vestire le maglie di Lecco, Padova, Messina e Alcione Milano. Per lui un contratto biennale con opzione di rinnovo fino al 2029 al verificarsi di determinate condizioni.

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