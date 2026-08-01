Crollo palazzina a Messina, recuperata la seconda vittima

la tragedia

MESSINA È Rosa Leone la seconda vittima accertata del crollo dell’edificio avvenuto giovedì pomeriggio a Pistunina, nella zona sud di Messina. La donna è stata identificata dalla figlia Clelia. Rosa era la sorella di Carmelo Leone, l’imprenditore 71enne il cui corpo era stato recuperato nella giornata di ieri. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina intorno alle 4, nella stessa area delle macerie dove i vigili del fuoco avevano individuato il corpo del fratello. È stato invece smentito il ritrovamento di una terza vittima. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta tra i resti della palazzina crollata. All’appello mancano ancora quattro persone: il marito di Rosa, Santino Magazzù, la sorella Sara, il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya e la ventenne messinese Alessandra Frazzica, commessa di un bazar cinese che si trovava al primo piano dell’edificio. Parallelamente continua l’inchiesta della Procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio colposo dopo il recupero dei primi due corpi. Le indagini, affidate ai carabinieri, dovranno chiarire le cause del cedimento strutturale che ha provocato il crollo parziale della palazzina. Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori anche i lavori che interessavano il locale commerciale al piano terra dell’edificio e l’eventuale ruolo che potrebbero aver avuto nel cedimento della struttura. Intanto, sul posto continua il lavoro dei soccorritori, impegnati nella ricerca delle persone ancora disperse.

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