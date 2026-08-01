La spiaggia si trasforma in un nido: a Zambrone nascono 84 tartarughe marine

la sorpresa

SANTA DOMENICA DI RICADI E’ stato ritrovato il quarto nido della stagione, messo in sicurezza e gestito dal Circolo Legambiente Ricadi. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di una bagnante e all’impegno dei bagnini e del personale del Lido La Bianca Spiaggia di Zambrone che hanno provveduto, nell’immediato, a metterlo in sicurezza in attesa dell’arrivo dei volontari del Circolo. La deposizione delle uova, con molta probabilità, è avvenuta circa sessanta giorni fa, prima dell’avvio delle attività di monitoraggio della spiaggia e, pertanto, non risultava tra quelli censiti. Il nido era collocato tra gli ombrelloni e i lettini e l’individuazione è avvenuta a seguito all’emersione di due tartarughine, prontamente localizzate da Andrea Grillo, bagnino della struttura, che, unitamente ai suoi colleghi, ha provveduto a delimitarlo evitando ogni possibile danno. Nelle ore successive è iniziata la schiusa vera e propria che si è protratta nei giorni seguenti e, al momento della diffusione del comunicato, registra l’emersione di 84 tartarughe.

La gestione del nido è avvenuta grazie ai volontari del Circolo Legambiente Ricadi e a personale in possesso di autorizzazione in deroga ministeriale della stessa associazione. L’emersione delle tartarughe, avvenuta in tempi e orari diversi, ha catalizzato l’attenzione dei bagnanti e di molti residenti che hanno assistito alla schiusa con interesse e grande rispetto della natura, collaborando fattivamente alla buona riuscita. La virtuosa gestione del nido evidenzia la crescente attenzione e collaborazione da parte delle strutture balneari e turistiche del litorale vibonese, delle amministrazioni comunali e dei cittadini che stanno dimostrando interesse verso la conservazione della specie. Un’attenzione che il circolo sta riscontrando presso tutti i nidi individuati sul litorale vibonese dove si assiste ad una convinta partecipazione e collaborazione delle strutture balneari e ricettive adiacenti. Nel caso specifico si è registrata una gara di solidarietà e partecipazione da parte di tutto il personale e dei titolari della struttura che lascia ben sperare per il futuro.

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