Incendio a Firmo, fumo sull’A2: chiuse temporaneamente entrambe le carreggiate

Disagi alla viabilità

FIRMO Un incendio di sterpaglie sviluppatosi in prossimità dell’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Firmo, nel Cosentino, ha reso necessaria la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate. Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Stradale a causa del denso fumo che ha invaso la sede autostradale, riducendo sensibilmente la visibilità e rendendo pericolosa la circolazione dei veicoli. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, impegnata nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. La circolazione resterà interdetta fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il tratto autostradale.

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