Castrovillari, bambini positivi in una primaria: Dad per l’intero istituto

CASTROVILLARI Tre alunni appartenenti a due classi della scuola elementare “Santi Medici” di Castrovillari sono risultati positivi al tampone antigenico. Disposta dal sindaco, Mimmo Lo Polito, d’intesa con il dirigente scolastico, la sospensione della didattica in presenza fino al prossimo 20 marzo per l’intero plesso scolastico dei Santi

Medici. Oggi, al drive nell’area mercatale della città del Pollino sono stati effettuati 196 tamponi antigenici 22 sono risultati positivi. «Tra le 22 persone positive – ha informato, con un post pubblicato sulla sua pagina facebook Lo Polito – tre bimbi della scuola elementare dei Santi Medici che hanno interessato due classi. Questa situazione, d’intesa con il dirigente scolastico, mi ha indotto a disporre per l’intero istituto la sospensione dell’attività didattica in presenza fino a sabato 20 marzo 2021. Analogamente, per il principio di massima precauzione, il plesso della scuola media Giustino Fortunato, dopo il confronto con il dirigente scolastico, continuerà in Dad sino al 20 marzo 2021».

Attualmente nella città di Castrovillari i positivi confermati dal tampone molecolare sono 11. Quelli accertati con il tampone antigenico compresi quelli odierni sono 36.