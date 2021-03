Pd, Irto: Tinagli e Provenzano sono due ottime scelte

«Auguri di buon lavoro a Irene Tinagli e Peppe Provenzano, indicati da Enrico Letta come vicesegretari del Pd». Ad affermarlo è Nicola Irto, candidato alla presidenza della Regione Calabria e componente della direzione nazionale del Pd. «Competenza, innovazione, visione europeistica e meridionalismo – prosegue Irto – contraddistinguono questa decisione del segretario che premia il valore delle donne e degli uomini del Pd, in campo per il futuro dell’Italia in un momento decisivo della nostra storia».