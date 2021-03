Covid, al Pugliese reparti quasi saturi

CATANZARO Aumentano i ricoveri a Catanzaro per contagio da Covid-19. Nel reparto del Pugliese sono 30 su 36 i posti letto occupati e una decina, su 16 posti, quelli occupati nel reparto di terapia intensiva dedicato al Coronavirus. «Una situazione – ha detto il dottore Lucio Cosco che dirige l’unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale – che preoccupa, considerato come è sempre stato l’andamento del virus nelle varie fasi».

Stesso allarme arriva dal Policlinico universitario “Mater Domini” dove il reparto Covid, diretto dal professore Carlo Torti, in queste ore è tornato a riempirsi di pazienti provenienti prevalentemente dalla provincia di Cosenza. «Si evidenzia in queste ore – ha sottolineato Torti – una recrudescenza della epidemia che sta pesantemente coinvolgendo anche il Policlinico». Al momento sono ricoverati in Malattie Infettive del Policlinico 13 pazienti dall’area cosentina (di cui 2 successivamente trasferiti in rianimazione) su un totale di 14 pazienti presenti in reparto Covid-19.