Commesse Anas, Paolo Pendolino assolto con formula piena

il caso

Sul caso di Verdini andato a processo per corruzione sulle commesse Anas, ieri la gup di Roma Tiziana Coccoluto – che ha condannato in abbreviato Domenico Petruzzelli di Anas per corruzione e Tommaso Verdini (figlio) per concorso in corruzione – ha assolto Paolo Pendolino imprenditore siciliano difeso da Mario Antinucci, assolto con formula piena con sentenza di non doversi procedere. Massima soddisfazione da parte del legale in quanto «il Giudice ha colto in chiave garantista lo spirito della norma introdotta da rito Cartabia che obbligo il giudice nella fase gup ad emettere sentenza di non doversi procedere in tutti i casi in cui non v’è ipotesi di condanna nella prevedibile istruttoria dibattimentale».