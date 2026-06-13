Commesse Anas, Verdini rinviato a giudizio per corruzione

La decisione

Denis Verdini andrà a processo nell’ambito dell’inchiesta sulle commesse in Anas. Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio dell’ex parlamentare, accusato di corruzione in concorso con altri. Il processo è stato fissato per il 16 settembre davanti alla seconda sezione penale del tribunale capitolino.

Al termine della camera di consiglio il giudice ha disposto anche il patteggiamento, in continuazione, a 2 anni e 10 mesi per Tommaso Verdini, figlio dell’ex parlamentare, anche lui coinvolto nel procedimento.

Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato con rito abbreviato a un anno e quattro mesi, ma assolto dall’accusa di turbativa d’asta. «Siamo soddisfatti della pronuncia di assoluzione intervenuta per il reato di turbativa d’asta – hanno commentato i difensori, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Nunzia De Ceglie –. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, confidiamo di chiarire la contestazione di corruzione impropria davanti alla corte di appello».

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Roma nell’atto di conclusione delle indagini, alcuni indagati avrebbero accettato, come contropartita della «messa a disposizione delle loro funzioni», la promessa di utilità da parte di Denis e Tommaso Verdini. Utilità che, secondo l’accusa, sarebbero consistite in interventi e raccomandazioni in sedi politiche e istituzionali per ottenere conferme o ricollocazioni in posizioni apicali di Anas o di altri organismi di diritto pubblico.

Anche in questo procedimento Anas è parte civile, assistita dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò. Per Verdini e gli altri imputati rinviati a giudizio, ora, la partita si sposta davanti al collegio penale, dove saranno vagliate le accuse nel contraddittorio tra le parti.

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