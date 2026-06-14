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paura in autostrada

Bimba dimenticata in autogrill sulla A2, soccorsa dalla Polstrada

La famiglia, diretta in Calabria, era ripartita dall’area di servizio senza accorgersi della sua assenza

Pubblicato il: 14/06/2026 – 20:35
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Bimba dimenticata in autogrill sulla A2, soccorsa dalla Polstrada
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SALERNO Una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla Polizia Stradale dopo essere rimasta nell’area di servizio di Sala Consilina (Salerno), lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. Secondo quanto si apprende, la famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall’area di servizio, si è resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. Impossibile invertire la marcia in autostrada, i genitori hanno contattato la Polizia Stradale di Sala Consilina. Gli agenti hanno raggiunto l’area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. La minore è stata quindi riconsegnata ai familiari, che avevano nel frattempo raggiunto lo svincolo di Padula per tornare indietro. (Ansa)

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