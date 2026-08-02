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l’incidente

Scontro tra bus, camper e auto sulla Terni-Rieti: 5 morti

Sono 27 al momento le persone ferite: tre gravi

Pubblicato il: 02/08/2026 – 18:35
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Scontro tra bus, camper e auto sulla Terni-Rieti: 5 morti
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Sono 27 al momento le persone ferite nel gravissimo incidente sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, costato la vita a 5 persone. L’Ares 118 ha trasportato in elisoccorso tre persone in codice rosso e altri 24 meno gravi, con codici gialli e verdi, in diversi ospedali. Coinvolti nell’incidente un pullman, un camper e tre auto.
Secondo le prima informazioni il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo. Al momento la statale 79, in direzione Terni e Rieti, è chiusa al traffico per consentire i rilievi. L’incidente, che ha coinvolto anche un’altra autovettura, è avvenuto tra il bivio di Colli sul Velino e l’uscita per Piediluco. L’intera zona è interessata da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata.

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