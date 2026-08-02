Fiamme a ridosso del nuovo cimitero di Bisignano: soccorsi in azione – VIDEO

vasto incendio

BISIGNANO Un vasto incendio è scoppiato a Bisignano nelle immediate vicinanze del nuovo cimitero comunale. Le fiamme si sono sviluppate in poco tempo, minacciando l’area circostante e facendo scattare tempestivamente l’allarme. Sul posto sono operative le squadre dei soccorsi per domare il rogo e circoscrivere i danni. L’episodio ha provocato la ferma reazione del primo cittadino, che ha affidato alla rete e ai propri canali istituzionali un duro sfogo di denuncia e un accorato appello a tutti i residenti. Il sindaco ha espresso con forza l’esigenza di identificare i responsabili di quello che si prospetta come un atto deliberato, invitando la comunità a rompere il silenzio. «Ora a Bisignano. Se qualcuno ha visto chi ha appiccato il fuoco, denunci l’accaduto ai Carabinieri e lo segnali anche alla Polizia Locale e al Sindaco. La collaborazione di tutti è fondamentale per fermare queste devastazioni e assicurare questi criminali alla giustizia. Proteggere il nostro territorio è una responsabilità condivisa».