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la tragedia
Incidente mortale a Zungri, 28enne perde la vita
L’impatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sulla strada Provinciale
Pubblicato il: 02/08/2026 – 14:39
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ZUNGRI Tragedia a Zungri, nel Vibonese. Un 28enne C.P. è morto in seguito a un incidente stradale causato dallo scontro tra una automobile ed una moto. L’impatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sulla strada Provinciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.
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