Aereo precipitato in Perù, la Farnesina: «Al via le indagini»

sette italiani morti

ROMA E’ avvenuto in condizioni di maltempo l’incidente aereo in cui hanno perso la vita ieri in Perù sette turisti italiani. Lo ha confermato la Farnesina in una nota in cui riferisce anche dell’apertura di indagini delle autorità peruviane. Lo stesso ministero aveva già confermato l’identità delle vittime italiane. “Nella giornata di ieri si è verificato un incidente aereo nell’area di Nazca, in Perù, nel quale hanno perso la vita tredici persone, tra cui sette cittadini italiani. Il velivolo, un Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana, era partito da Pisco ed era diretto al sorvolo delle Linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall’Unesco. L’aereo si è schiantato nei pressi dell’aerodromo Maria Reiche, nell’area di Pueblo Viejo, dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse”, si legge. “L’ambasciata d’Italia a Lima si è attivata con le autorità peruviane dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Le famiglie dei connazionali sono state avvertite in Italia”, si riferisce. “Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è rimasto in contatto con l’ambasciatore a Lima, che ha inviato personale sul luogo dell’incidente”, rende noto la Farnesina. “I ministeri dei Trasporti, del Turismo e degli Esteri peruviani stanno coordinando le attivita’ con le Ambasciate dei Paesi coinvolti. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente”, si chiude il comunicato.

È un manager di Deloitte una delle 7 vittime italiane del disastro aereo in Perù. Come conferma il colosso della consulenza Paolo Gianturco, 59 anni, di Monza, si trovava con la moglie e i due figli, anche loro vittime, a bordo del Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana partito da Pisco e schianto nei pressi dell’aerodromo Maria Reiche, nell’area di Pueblo Viejo.