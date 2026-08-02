Sette italiani morti in un incidente aereo in Perù

la tragedia

ROMA Sette cittadini italiani sono morti in un incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. Secondo quanto riferiscono i media peruviani, il piccolo aereo turistico della compagnia Aerodiana si è schiantato pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Pisco, provocando la morte di tutte le 13 persone a bordo. Il velivolo era diretto all’aeroporto Maria Reiche dopo il sorvolo delle celebri Linee di Nazca, una delle principali attrazioni turistiche del Paese, quando ha perso i contatti radio. A bordo si trovavano due piloti e undici turisti europei. Oltre ai sette italiani, appartenenti a due famiglie amiche, tra le vittime figurano ue cittadini spagnoli e due tedeschi. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, non risultano superstiti.