Valensise: «Il Sud che resiste all’umiliazione di essere considerato periferia»

l’intervista

ROMA Marina Valensise è una calabrese che fa la giornalista a Roma. Ha scritto sei libri, il primo

su Sarkozy, ma del suo viaggiare al contrario, da sud a nord, ha scritto un testo edito da Marsilio, dal fiducioso titolo “Il sole sorge a sud”. Una narrazione sospesa tra lo stile letterario e quello giornalistico, accompagnata dallo sguardo a volte nostalgico, più spesso intriso di osservazione sociologica, per raccontare le enclave, le isole buone, i motivi di speranza che ci sono a queste latitudini, e anche questo è un andare in direzione contraria.

Saggista e francesista, è consigliere delegato dell’Inda, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico che produce le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, in edicola oggi, ricorda il padre Raffaele. «Aveva vent’anni quando andò volontario in guerra. Prigioniero in Algeria, subito dopo lo sbarco alleato in Sicilia. Non partecipò alla guerra ”fratricida”in Italia. Mai fanatico». E quando Felice Cavallaro le chiede del Ponte sullo Stretto, Valensise risponde: «Ponte Sì. Perché non serve solo a collegare le due regioni, ma l’Europa e l’Africa».

E poi un riferimento al suo libro. Pensa davvero che «Il sole sorge a Sud»? «Un viaggio contromano da Palermo a Napoli. Scritto per raccontare un Sud diverso da quello dipinto da Saviano in Gomorra e celebrato da tanti film spazzatura. Il Sud che resiste all’umiliazione di essere considerato periferia». (redazione@corrierecal.it)

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