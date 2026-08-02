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Cosenza, doppio arrivo dal Cagliari. Presi il portiere Velizar-Iliya Iliev e il difensore Andrea Cogoni

I due nuovi calciatori si uniranno al resto della rosa lunedì 3 agosto allo stadio San Vito-Gigi Marulla dove inizieranno gli allenamenti

Pubblicato il: 02/08/2026 – 9:10
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Cosenza, doppio arrivo dal Cagliari. Presi il portiere Velizar-Iliya Iliev e il difensore Andrea Cogoni
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COSENZA Il Cosenza Calcio ha acquisito le prestazioni sportive a titolo temporaneo dal Cagliari, con diritto di riscatto e obbligo di riscatto, del portiere Velizar-Iliya Iliev. Il 21enne di origini bulgare è cresciuto nel settore giovanile sardo. Ha firmato il primo contratto da professionista con il club rossoblù fino al 2028. Nella scorsa stagione, in prestito all’Audace Cerignola, ha collezionato numerose presenze in Serie C. Ha chiuso il campionato con diverse reti inviolate e prestazioni decisive. Iliev è stato chiamato a giocare con le nazionali giovanili della Bulgaria (Under 17 e Under 19) ed è nell’orbita dei convocati dell’Under 21 nazionale bulgara.

Cogoni dal Cagliari al Cosenza Calcio

Parallelamente è stato acquistato a titolo definitivo il difensore Andrea Cogoni. Classe 2006, originario di Selargius è stato capitano della Primavera cagliaritana. Ha totalizzato decine di gare tra campionato e Coppa Italia di categoria dove ha contribuito alla conquista del trofeo. Già aggregato in prima squadra e convocato in Serie A, con il Cosenza Calcio Cogoni ha firmato un contratto triennale. I due nuovi calciatori si uniranno al resto della rosa lunedì 3 agosto allo stadio San Vito-Gigi Marulla dove inizieranno gli allenamenti sotto la guida dello staff tecnico. 

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