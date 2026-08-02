Salvini: «Io al Viminale, lo decideranno gli italiani»

sul futuro

ROMA Tornerà al Viminale? «Lo decideranno gli italiani alle urne. Oggi mi sto occupando di investimenti record nelle infrastrutture, cantieri e Piano casa. Domani sarò a disposizione del mio Paese, nel ruolo che gli italiani riterranno opportuno affidarmi». Lo dice in una intervista a “il Giornale” il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. – Il problema, osserva il leader della Lega, è che «per anni una parte della sinistra ha strizzato l’occhio a quei movimenti, legittimandone slogan, metodi e protagonisti. Non basta condannare genericamente la violenza e poi difendere chi crea il clima in cui matura. Chi assalta lo Stato e aggredisce le Forze dell’Ordine non è un manifestante: è un criminale». Perciò, puntualizza ancora Salvini, «Abbiamo rafforzato gli strumenti a disposizione delle Forze dell’ordine con i decreti Sicurezza, introdotto norme più severe contro baby gang e maranza e aumentato le tutele per chi indossa una divisa. La Lega sta dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e delle persone perbene, contro violenti e delinquenti».