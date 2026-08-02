Natalità, Renzi: «La destra difende la famiglia? Tassa i pannolini»

a l’avvenire

ROMA «A Ceuta è avvenuto qualcosa che abbiamo già visto, se pur non in queste dimensioni: l’uso dei migranti come strumento di pressione geopolitica. L’Europa deve combattere i trafficanti di esseri umani e presidiare i confini, ma nessun Paese può pensare di cavarsela da solo. Sospendere Schengen nel tentativo di inseguire Vannacci nel momento in cui un Paese europeo aveva bisogno di solidarietà, è stato miope e, peraltro, è completamente inutile». Lo afferma in un’intervista ad Avvenire il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Che punta il dito sugli “opposti populismi”, «mi riferisco a chi pensa che ogni problema si risolva con uno slogan. Da una parte c’è chi dice: ‘Nessun limite, venite tutti’, come se bastasse evocare un principio morale; dall’altra chi, come Trump, Meloni, Afd in Germania, utilizza la crisi in corso per provare a fare campagna elettorale in patria. Entrambi vendono illusioni. Servono umanità, realismo, cooperazione europea e capacità di governare i fenomeni, non di cavalcarli».

Sulla fuga dei cervelli. «La Start Tax nasce per fermare la fuga dei cervelli. Ogni anno perdiamo migliaia di giovani qualificati e questo impoverisce il Paese. Se i giovani restano in Italia fanno figli qui e non all’estero, certo, ma il calo delle nascite è un problema molto più complesso. Noi abbiamo introdotto l’assegno unico e proposto il congedo paritario, bocciato dal governo. E poi c’è l’ipocrisia della destra: a parole dice di difendere la famiglia, nei fatti ha aumentato l’Iva sui pannolini. Le famiglie non si aiutano con gli slogan, ma con politiche concrete. Alla Leopolda di ottobre presenteremo nuove proposte anche su questo grande tema».

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