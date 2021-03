Tra divieti e diktat, il manuale del perfetto leghista di Calabria

CATANZARO Il manuale del perfetto leghista di Calabria: essere umili, appassionati e consoni allo stile (?) del partito, lavare i panni sporchi in famiglia e non parlare con i giornalisti. In questi giorni i referenti provinciali e territoriali della Lega si sono visti recapitare sulle email una circolare che detta le «linee di comportamento» da osservare, come tanti bravi “soldatini”, per fare parte della grande famiglia salviniana. Un documento di poco più di una cartella che, tra divieti e diktat, è un campionario di direttive molto simili alle lezioncine che si impartiscono a bambini particolarmente vivaci. Anzitutto, spicca un divieto che ha il sapore del “bavaglio”: «Le condotte assolutamente vietate – si legge nella circolare – sono quelle di: comunicare ai giornali e ad i media eventuali insofferenze o altre notizie che possano nuocere al partito; commentare negativamente azioni o provvedimenti assunti dagli organi del partito o da rappresentanti dello stesso nelle istituzioni; assumere atteggiamenti non consoni allo stile della Lega e cioè prudenza, umiltà, condivisione, responsabilità, credibilità, militanza, rispetto e, comunque, adesione alle direttive del partito». E ancora «ogni problematica esistente si discute all’interno delle sedi ufficiali del partito dove si devono trovare delle soluzioni condivise sempre nell’interesse del movimento. Ogni struttura, dalla locale alla provinciale e alla regionale devono operare nel sostegno reciproco e con alla base il concetto di squadra che deve vincere e mandare in campo i migliori». Il “premio” per chi si comporta bene? Non è specificato nel dettaglio, nella circolare c’è solo una, alquanto generica, promessa: «Il partito – si legge ancora – saprà riconoscere l’impegno di ognuno e saprà assumere quei provvedimenti che possano comprovare, appunto, la costanza di ognuno e l’attività proficua portata avanti». E poi, nella Lega nessuno provi ad accampare pretese perché – si aggiunge – «vi è lo spazio per tutti nei ruoli che di volta in volta si dovranno coprire e, quindi, non sono ammessi comportamenti che vadano oltre alla indicazione di disponibilità». Ecco quindi il manuale del perfetto leghista di Calabria, inoltrato a tutti i dirigenti della Lega «per evitare – si specifica – che si possa dire “io non sapevo”». Non manca poi la solita burocrazia intrisa di gerarchia: «Per i contatti con i nostri responsabili regionali e nazionali – spiega la circolare – è necessario trasmettere una e-mail dal provinciale allo scrivente (il commissario regionale ndr) con il motivo dell’eventuale incontro e delle ragioni dell’eventuale intervento. Vi sarà una risposta scritta nel tempo necessario per svolgere le suddette attività». Poi, le ultime direttive, sul tesseramento nella Lega, che «partirà tra qualche settimana», e sulle candidature e sulle nomine interne (dirigenti), per le quali «è indispensabile chiedere la consegna dei seguenti documenti: 1. Certificato Penale; 2. Certificato dei carichi pendenti; 3. Certificato ex articolo 335 c.p.p. (tutti da richiedere presso le locali Procure della Repubblica); 4. Curriculum». L’ultima lezioncina: «È inutile ripetere che l’attività politica deve interessare le necessità dei territori e deve essere portata avanti con umiltà e passione, aprendo sempre più dialoghi sereni con le persone che devono essere ascoltate e rassicurate». Ma se è inutile ripeterlo, perché ripeterlo?