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Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista

Attentato nel Vicentino. Il giornalista da tempo segue le vicende di Caivano

Pubblicato il: 31/05/2026 – 8:56
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Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista
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VICENZA Attentato incendiario nella notte contro l’abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l’attività di don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Cappellari alcuni mesi fa aveva ricevuto lettere anonime con pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere. Anche in questa circostanza gli autori del gesto hanno lasciato una lettera con all’interno alcune foto, probabilmente come quelle già ricevute dalla vittima, che lo ritraggono con una “x” e ulteriori minacce. (Ansa)

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