«In Calabria 365 giovani assunti in Regione, Province e Comuni»

ROMA «Saranno 2.800 i giovani tecnici che verranno assunti nella Pubblica Amministrazione al Sud. L’annuncio, fatto ieri dai ministri Brunetta e Carfagna, rappresenta una buona notizia». Ad affermarlo la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: «La sfida è anche quella di procedere in tempi rapidi e con procedure concorsuali innovative. Verrà, così, portato avanti lo straordinario lavoro fatto dall’ex ministro per il Sud Peppe Provenzano e dal Partito Democratico nel Governo Conte II, con uno stanziamento in Legge di Bilancio di oltre 100 milioni di euro». «Alla Calabria sono riservate 365 assunzioni – conclude – da effettuare entro il mese di luglio, distribuite fra Regione, Province, capoluoghi e Comuni delle aree interne. Queste energie serviranno per realizzare una vera e propria rigenerazione amministrativa, per trattenere le migliori competenze nei territori e per dare un nuovo protagonismo ai territori».