Covid, rischio “focolaio” a Falerna. Contagi moltiplicati in poche ore

FALERNA Casi moltiplicati in poche ore e l’apprensione che torna a salire, a distanza di poco più di anno dall’inizio della pandemia. Siamo a Falerna, piccolo centro della costa tirrenica della provincia di Catanzaro, e qui gli ultimi numeri parlano di una preoccupante diffusione del coronavirus. Sarebbero infatti, allo stato attuale, almeno 30 i casi di positività al Covid-19 accertati, mentre i contatti ancora da valutare sarebbero almeno altri 60.

Rischio “focolaio”

Secondo quanto è stato possibile apprendere, a far letteralmente esplodere il contagio a Falerna sarebbe stata una festa di compleanno, organizzata in una delle frazioni del piccolo centro tirrenico, facendo così moltiplicare i casi positivi in poche ore.

Scuola chiusa

Intanto proprio ieri il Commissario straordinario che guida il Comune di Falerna, Nicoletta Francesca Pavone, con l’ordinanza n.36 del 26 marzo 2021, ha disposto la sospensione «temporanea delle attività didattiche in presenza nell’Istituto Comprensivo di Falerna dal 29 marzo all’1 aprile 2021» attivando la didattica a distanza. Con un avviso apparso sul sito del Comune, invece, è stato chiesto alla popolazione «il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni di contrasto alla diffusione del contagio» in considerazione dell’aumento di casi accertati di positività al Covid-19. «Da ultimo – si legge ancora – si chiede a ciascun cittadino di segnalare tempestivamente alle competenti autorità sanitarie eventuali contatti con soggetti positivi al Covid-19, adottando, anche nelle more dell’adozione di provvedimenti formali, tutte le cautele necessarie a limitare la diffusione del virus». (redazione@corrierecal.it)