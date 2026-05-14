«Sempre più Bandiere blu: la Calabria cambia, cresce, investe»

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CATANZARO “La Calabria conquista un numero sempre più alto di Bandiere Blu: ben 4 in più quest’anno confermando un percorso di crescita costante e continua che premia il grande lavoro portato avanti in questi anni da Regione, Comuni e tutti gli attori coinvolti nel percorso di crescita ambientale e turistica del territorio. Complimenti a tutte le località confermate che continuano a rendere la nostra Regione sempre più attrattiva e alle new entry Locri, Amendolara, Montegiordano, Falerna”. È quanto affermano in una nota congiunta l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, e l’assessore all’Ambiente, Legalità e sicurezza e Valorizzazione del capitale umano, Antonio Montuoro. “La Calabria conquista il secondo posto in Italia con 27 Bandiere Blu. Un risultato storico che testimonia concretamente la qualità del mare calabrese, il miglioramento dei sistemi di depurazione, la valorizzazione delle spiagge e il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori. Un percorso – sottolineano – costruito con programmazione investimenti e collaborazione istituzionale, grazie anche al contributo dei dipartimenti regionali Ambiente e Turismo”. “Determinante – hanno proseguito Calabrese e Montuoro – il lavoro di squadra che ha visto impegnati amministratori locali, strutture regionali, Arpacal, Parchi marini e tutti gli enti coinvolti nella tutela e nel monitoraggio ambientale. Un impegno condiviso che ha trovato piena sintonia nell’azione della nostra Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto e nell’attività portata avanti in questi mesi dagli assessorati regionali competenti, che ha inciso notevolmente sulle politiche di sostenibilità ambientale. Grazie alla Fei con il presidente Mazza per l’azione messa in atto sulle politiche di sostenibilità. La Calabria è al fianco in progetto grazie anche all’intesa che ci ha visto protagonisti qualche mese fa con la firma del protocollo su Ecoschools, con azioni specifiche per la formazione volte al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente sin dai primi anni di studio dei nostri ragazzi con il supporto delle scuole”. “Le Bandiere Blu rappresentano oggi il simbolo di una Calabria che cambia, che cresce e che investe sulla qualità ambientale come leva strategica per il turismo e lo sviluppo. Un riconoscimento importante che certifica non solo l’eccellenza delle nostre coste, ma anche la capacità delle comunità locali di costruire un modello virtuoso fondato sulla tutela del patrimonio naturale. La Calabria Straordinaria – concludono Montuoro e Calabrese – continua così il suo percorso di crescita, dimostrando che la salvaguardia del mare, la cura del territorio e la qualità dei servizi possono diventare elementi centrali di una nuova immagine della regione, sempre più attrattiva e competitiva”.

L’intervento di Brutto

“Ventisette Bandiere Blu rappresentano un risultato che deve riempire di orgoglio ogni calabrese. È la conferma che la nostra regione sta finalmente raccogliendo i frutti di un lavoro serio sulla valorizzazione del territorio, sulla tutela ambientale e sulla qualità dell’offerta turistica”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, commentando il riconoscimento che vede la Calabria conquistare 27 Bandiere Blu e attestarsi come seconda regione d’Italia per numero di località premiate. “Non si tratta soltanto di un dato numerico – prosegue Brutto – ma di un riconoscimento prestigioso che certifica il lavoro svolto dai Comuni, dagli operatori turistici e da tutte quelle comunità che, ogni giorno, investono nella cura del proprio territorio. Dietro ogni Bandiera Blu ci sono sacrifici, programmazione e una visione chiara di sviluppo”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia pone l’accento anche sui quattro nuovi ingressi ottenuti quest’anno da Falerna, Locri, Amendolara e Montegiordano. “L’ingresso di nuove località nel circuito delle Bandiere Blu dimostra che la Calabria sta crescendo in maniera diffusa. È un segnale importante perché significa che sempre più amministrazioni stanno comprendendo quanto sia strategico puntare sulla qualità ambientale e sui servizi per diventare competitivi nel mercato turistico”. Brutto evidenzia inoltre il lavoro svolto dalla Regione Calabria attraverso il progetto “Calabria Straordinaria” e l’impegno concreto della Giunta regionale. Questo straordinario risultato è anche frutto del grande lavoro portato avanti dagli assessori Giovanni Calabrese e Giovanni Montuoro che con impegno e visione, stanno contribuendo alla promozione dell’immagine positiva della Calabria e alla valorizzazione del nostro territorio. Il brand Calabria Straordinaria oggi rappresenta una sfida vinta: raccontare una Calabria moderna, attrattiva e capace di competere”. Secondo Brutto, il risultato ottenuto contribuisce a rafforzare l’immagine positiva della regione anche fuori dai confini nazionali. “La Calabria per troppo tempo è stata raccontata soltanto attraverso stereotipi negativi. Oggi, invece, abbiamo il dovere di mostrare il volto vero della nostra terra: una regione ricca di bellezze naturali, cultura, identità e accoglienza. Le 27 Bandiere Blu sono un biglietto da visita straordinario che aumenta l’attrattività turistica e crea nuove opportunità economiche e occupazionali”. Infine, Brutto ribadisce l’impegno politico di Fratelli d’Italia sul tema dello sviluppo turistico e ambientale. “Continueremo a sostenere tutte le iniziative che puntano alla valorizzazione delle nostre coste e dei nostri borghi, perché investire sul territorio significa investire sul futuro della Calabria. Questo traguardo deve essere uno stimolo a fare ancora meglio, consolidando un percorso di crescita che oggi è sotto gli occhi di tutti”.

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