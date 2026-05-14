Sinner da record: 32esimo successo consecutivo nei Masters 1000

Numero 1

Jannik Sinner fa registrare il nuovo record di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000. Agli Internazionali d’Italia, il numero 1 della classifica mondiale ha ottenuto il 32esimo successo, superando Novak Djokovic che deteneva il primato dal 2011. Sul campo centrale del Foro Italico di Roma, Sinner ha piegato nei quarti di finale Andrey Rublev (numero 14 Atp) in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4, successo che lo fa accedere alle semifinali dove affronterà uno tra Martin Landaluce (numero 94) e Daniil Medvedev (numero 9).

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