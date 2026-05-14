Lancia dalla finestra la droga per evitare i controlli: un arresto nel Cosentino

l’operazione

COSENZA Appena dopo pochi giorni dall’operazione su Lungro che ha condotto all’arresto di un 30enne per detenzione di ingente quantità di stupefacenti e diverse migliaia di euro in contanti, i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno passato al setaccio il vicino comune di Firmo mediate l’intervento di numerosi militari e il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, al termine del quale è stato arrestato in flagranza un giovane del posto e segnalato quale assuntore un 31enne.

Il ritrovamento della droga

In particolare, i militari hanno eseguito alcuni controlli domiciliari in aree sensibili del territorio, rinvenendo presso la casa di un 26enne circa 70 grammi di hashish e un bilancino di precisione che il ragazzo aveva poco prima lanciato dalla finestra nel tentativo di disfarsene ma che, anche grazie al fiuto del cane antidroga, è stato immediatamente recuperato e sequestrato. L’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sempre nel corso del servizio “largo raggio” e a seguito di altra perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato alcune dosi di cocaina, segnalando l’assuntore alla Prefettura di Cosenza.