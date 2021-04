Il dossier Calabria sul tavolo di Letta: l’obiettivo è l’intesa Pd-M5S

CATANZARO Il punto di svolta è stato a Roma. L’incontro tra il nuovo segretario nazionale del Pd e il nuovo leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tracciato la strada da seguire anche sui territori, nel solco del rinnovamento che si va delineando sia in casa democrat che in quella grillina. In Calabria al momento le bocce sono ferme, considerando che si voterà in autunno, ma a breve, almeno nel campo del centrosinistra, sono attese delle accelerazioni. Secondo accreditate fonti dem, nella prossima settimana è programmato, su input del commissario regionale del Pd Stefano Graziano, un coordinamento calabrese alla presenza di uno dei big del Nazareno, probabilmente il responsabile degli enti locali del partito, l’ex ministro Francesco Boccia. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione, riannodare i fili del discorso Regionali, al momento in “stand by”, e stabilire il percorso futuro, che parte da un dato certo: la candidatura alla presidenza della Regione di Nicola Irto, candidatura che è emersa in modo unitario dal confronto interno al Pd e che il Pd si appresta a portare al tavolo dell’intera coalizione di centrosinistra. In questi giorni – sempre secondo fonti accreditate – il commissario Graziano avrebbe già avuto modo di interloquire più volte con Letta sul dossier Calabria, e dalle interlocuzioni sarebbe stato ulteriormente rimarcato e battuto il sentiero sul quale procedere: un sentiero che ovviamente passa da Irto, molto apprezzato da Letta e già in contatto con il leader nazionale, e dalla costruzione dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle (anche) per le Regionali calabresi. Allo studio – a quanto si apprende – ci sarebbe anche l’ipotesi di un vero e proprio “ticket” con i 5 Stelle in modo da dare uno spessore ancora più civico a una candidatura, quella di Irto, che del resto già può vantare il sostegno di oltre 120 sindaci e di oltre 500 giovani. Fonti del Nazareno sostengono che nelle prossime settimane nei rispettivi partiti arriverà a maturazione il processo di consolidamento delle due leadership di Letta e Conte, dopodiché, “a cascata”, si dovrebbe arrivare alla chiusura degli accordi anche su base territoriale e regionale, Calabria compresa. Allo stato, il quadro più magmatico ed enigmatico lo presenta il Movimento 5 Stelle, che dopo le scissioni vive in effetti una fase piuttosto travagliata: la base e qualche parlamentare guardano con maggiore interesse al polo che si sta aggregando attorno a De Magistris, ma la maggioranza della deputazione pentastellata è ormai agganciata all’ala governista e trattativista del M5S che ha in Conte il suo punto di riferimento. Dinamiche che i democrat nazionali e calabresi seguono con particolare attenzione, così come è tenuta sotto osservazione anche la situazione all’interno di Italia Viva, dalla quale ieri si sono allontanati, piuttosto rumorosamente, undici dirigenti tra cui la Covello e tre coordinatori provinciali: forse anche in questa segnale – sostiene più di un osservatore politico – si conferma la forza attrattiva che Letta sta dimostrando da quando è arrivato alla guida del Pd. (a.cant.)