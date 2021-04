«La prossima settimana sarà attivato il centro vaccinale di San Giovanni in Fiore»

COSENZA «Ho sentito telefonicamente il commissario dell’Asp Vincenzo Laregina in merito a quanto evidenziato dai dirigenti del PD di San Giovanni in Fiore sul mancato inserimento del Comune come centro vaccino e sulla mancata vaccinazione degli ottantenni in loco. Il commissario mi ha assicurato che San Giovanni in Fiore sarà attivato come centro vaccinale la prossima settimana e partiranno anche le vaccinazioni degli over80». È quanto dichiara il capogruppo del PD in consiglio regionale Mimmo Bevacqua, che continua: «Mi ha, inoltre, anticipato che mercoledì sarà in visita all’ospedale ed in tale occasione incontrerà la sindaca Succurro per tranquillizzare e assicurare l impegno dell’Asp verso questa realtà importante della provincia di Cosenza».

«Ringrazio il commissario – ha detto ancora Bevacqua – per le informazioni ricevute e sono certo, conoscendone la serietà e l’impegno, si attiverà per concretizzare quando detto nei prossimi giorni. Provvederò, inoltre, a porre al commissario Longo il problema del potenziamento degli ospedali “disagiati quali san Giovanni in Fiore e Acri che visiterò non appena le condizioni pandemiche lo consentiranno». «È il momento – conclude – della responsabilità che non deve affievolire, ma anzi, deve potenziare l’incisività della nostra azione politica».