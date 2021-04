Responsabilità sociale dell’impresa, Unioncamere promuove un sondaggio

LAMEZIA TERME Unioncamere Calabria, partner della rete Enterprise Europe Network, promuove per conto della Commissione europea il sondaggio relativo alla Responsabilità Sociale d’Impresa rivolto a Pmi e Start-up europee. Lo riferisce una nota. «La Csr (Corporate Social Responsibility) riguarda – si legge – la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, include pratiche di sostenibilità e integrazione delle tematiche sociali, ambientali, etiche, dei diritti umani e dei consumatori nelle operazioni aziendali. I risultati di questa indagine saranno utilizzati per supportare la Commissione europea e le autorità nazionali verso una migliore comprensione delle esigenze delle imprese in termini di Csr e sostenibilità. Lo studio finale sarà completato da strumenti destinati alle Pmi per facilitare le attività di Csr. L’efficace attuazione della Csr da parte delle aziende o le attività di sostenibilità messe in atto, potranno essere selezionate come esempio di buone pratiche promosse dalla Commissione europea. L’indagine è rivolta in particolare alle piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) c he operano nei seguenti settori: industria agroalimentare, industria tessile e dell’abbigliamento, trasporti, commercio al dettaglio, prodotti farmaceutici, minerario ed estrattivo, turismo e ospitalità, attività bancarie, finanziarie e assicurative, Saranno presentati solo i risultati aggregati dell’indagine, garantendo così l’anonimato personale e della relativa organizzazione». Per contribuire all’indagine si può compilare e inviare il questionario allegato al seguente indirizzo mail: bridge@unioncamere-calabria.it entro il 13 aprile 2021.