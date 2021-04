Mafie, pandemia e Recovery: Zonadem incontra De Raho e Mirabelli

CATANZARO Le mafie al tempo della pandemia e del Recovery Plan: è questo il titolo dell’incontro che Zonadem terrà alle ore 21,00 di giovedì 8 aprile e che vedrà la presenza del Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, del Capogruppo Pd in Commissione antimafia, Franco Mirabelli. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del PD, Mimmo Bevacqua, fondatore del movimento culturale Zonadem, nato oltre 10 anni fa con lo scopo di promuovere iniziative di interesse sociale e politico e far crescere e maturare nuovi e giovani gruppi dirigenti. «L’emergenza pandemica in atto – dichiara Bevacqua nel presentare iniziativa – sta già dimostrando di poter aprire opportunità non piccole per la criminalità organizzata: ci sono interi settori in crisi che rischiano di essere fagocitati dagli appetiti mafiosi. Se poi consideriamo il fiume di denaro atteso con il Recovery, appare chiaro che bisogna vigilare e attrezzarsi prontamente per evitare e colpire i tentativi di inquinamento, di corruzione, di frode, che verranno certamente posti in essere. Ma la repressione a posteriori non basta: è necessario anticipare strategicamente e in maniera organica. Se le norme attuali non sono sufficienti, bisogna metterne in campo di nuove e più adeguate. È per questo che sono davvero grato al capogruppo in Commissione Antimafia, sen. Franco Mirabelli, per aver accettato il nostro invito ed aver convenuto sulle nostre preoccupazioni, facendosi così da tramite nel coinvolgere nella iniziativa il Procuratore De Raho, che ringrazio per aver accolto l’invito: la sua esperienza e la sua competenza in materia sono patrimonio prezioso. La politica deve porsi in attento ascolto e avviare una riflessione seria sui modi meglio appropriati affinché lo Stato riaffermi la sua presenza, mettendo in campo ogni iniziativa utile per affermare i principi di legalità e trasparenza».

L’incontro, in diretta sulla pagina Facebook di Zonadem, vedrà l’introduzione e il coordinamento di due esponenti del movimento politico-culturale: rispettivamente, Franca Sposato e Maria Teresa Aiello.