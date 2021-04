Asfalto anti rumore a Firenze, collabora l’Università Mediterranea

FIRENZE Ridurre il rumore del traffico nelle strade urbane grazie a un nuovo asfalto a bassa emissione. È l’obiettivo del progetto Life E-Via, che vede Firenze città capofila e caso pilota per la sperimentazione: il nuovo asfalto sarà steso durante l’estate in via Paisiello a San Jacopino. E vede tra i partner del progetto una università calabrese.

Dopo i test sulle prestazioni, saranno individuate altre tre aree per la sperimentazione in città e poi per la diffusione in Italia e in Europa. Il progetto, spiega Palazzo Vecchio, affronta il tema dell’inquinamento acustico dovuto al rumore del traffico stradale, concentrandosi su una prospettiva futura in cui i veicoli elettrici e ibridi saranno una parte consistente del flusso di traffico. L’obiettivo è quello di ottimizzare asfalti e pneumatici per ridurre il rumore nelle aree urbane. Cofinanziato dall’Ue, Life E-Via ha avuto inizio a luglio 2019 e terminerà a gennaio 2023.

Al progetto, coordinato dal Comune di Firenze, partecipano come partner l’Università mediterranea di Reggio Calabria, Continental, Vie en.ro.se ingegneria, Universitè Gustave Eiffel e I-Pool. «Grazie al progetto Life che come direzione ambiente ci siamo aggiudicati lo scorso anno – ha detto l’assessore all’ambiente di Firenze Cecilia Del Re – possiamo dare il via alla sperimentazione del nuovo asfalto anti rumore per contribuire a ridurre l’inquinamento acustico nelle aree urbane». «Partiamo da una viabilità da ripristinare e risanare – ha aggiunto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – usando un asfalto che riduca i rumori provenienti dalla strada ottimizzando asfalto e pneumatici in virtù dei mezzi che transitano».