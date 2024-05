Cosenza, tour nel centro storico tra le differenze abitative e strutturali antiche e moderne

la formazione

COSENZA Formazione sul campo ma anche un’opportunità per conoscere in profondità le bellezze del centro storico di Cosenza. Si chiude così il progetto Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) della sezione provinciale Cosenza di Anama, l’Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari di Confesercenti in collaborazione con il Polo Tecnico Scientifico Brutium con una giornata di grande interesse. Un tour didattico nel centro storico di Cosenza analizzando le possibilità immobiliari e verificando le differenze abitative e strutturali tra l’antico e il moderno.

I ragazzi del polo Brutium coinvolti nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto)

Il percorso formativo ha catalizzato l’attenzione degli studenti dallo scorso febbraio, quando ha preso il via la prima programmazione dei corsi 2024, che dopo la sosta a maggio ricomincerà a settembre. «Un percorso che ha dato un’opportunità in più per questi ragazzi che presto si affacceranno al mondo del lavoro e nello stesso tempo ha dato lustro alle nostre professioni» hanno detto gli organizzatori.